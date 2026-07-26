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Подводный аппарат "Посейдон" находится на завершающей стадии подготовки

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" находится на завершающей стадии подготовки, в скором времени он будет окончательно готов и встанет на боевое дежурство.

"Вот возьмите "Посейдон", о котором уже неоднократно мы говорили, это же тоже, по сути, безэкипажный подводный аппарат, и он находится у нас на конечной стадии. Уже двигаемся, чтобы завершить и поставить на боевое дежурство", - сказал он на встрече в воскресенье с военнослужащими Военно-морского флота РФ в Петербурге.

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Владимир Путин Посейдон ВМФ РФ
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