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Путин отметил, что последнее применение "Циркона" показало, что ракета становится всё более точной

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что последнее применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" показывает, что этот боеприпас становится всё более точным.

"Последнее применение показывает, что он ("Циркон" - ИФ) становится всё более, более точным. Гиперзвуковая ракета", - сказал он, общаясь в воскресенье с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что "Циркон" и далее будет совершенствоваться.

"Циркон" - новая российская морская гиперзвуковая ракета, разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Ранее Путин сообщал, что дальность ракеты "Циркон" - более 1 тыс. км, скорость - до 10 Махов (Мах - скорость звука).

По официальным данным, первым надводным носителем ракет "Циркон" стал корабль Северного флота "Адмирал Горшков".

Официально сообщалось о планах оснастить "Цирконами" другие российские надводные корабли, а также многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М".

Владимир Путин Циркон ВМФ РФ
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