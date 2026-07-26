Путин заявил об эффективной работе безэкипажных аппаратов на море в зоне боевых действий

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет на вооружении подводные безэкипажные аппараты и надводные безэкипажные катера (БЭК), которые эффективно работают в зоне боевых действий.

"У нас появляются, и подводные, и надводные БЭКи, и очень эффективно работают, в том числе в зоне боевых действий, это я уверенно говорю", - сказал он в воскресенье на встрече с военнослужащими Военно-морского флота РФ в Петербурге.

Ранее главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев сообщил телеканалу "Звезда", что в России создается безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн, предназначенный для поиска подводных лодок.