Житель Белгорода пострадал при взрыве беспилотника

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Белгороде беспилотник сдетонировал о землю, местный житель получил акубаротравму, сообщил областной оперштаб.

На месте взрыва осколками посекло фасад здания и навес.

В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль и повредил кабину. В поселке Майский при детонации беспилотника разбиты кабины двух грузовых машин.

В селе Косилово Грайворонского округа в результате атак дронов разбиты окна, повреждены кровля, фасад и входная группа административного здания предприятия.