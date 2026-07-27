Оперштаб Белгородской области сообщил о новых пострадавших при атаках БПЛА

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области от атак БПЛА пострадали боец самообороны и водитель грузовика, сообщил региональный оперштаб.

Боец самообороны пострадал в результате атаки беспилотников на коммерческий объект в Белгороде, он сам обратился в больницу. У него диагностировали множественные слепые осколочные ранения ноги, руки и акубаротравму.

Акубаротравму получил водитель грузовика, по которому БПЛА ударил у села Стрелецкое Белгородского округа. Он госпитализирован.

Ранее днем оперштаб сообщил о еще двоих пострадавших. В Белгороде при атаке беспилотника на коммерческий объект мужчина получил осколочное ранение лица, на месте атаки повреждения получили навес и оборудование. В Шебекине при взрыве FPV-дрона на предприятии мужчина получил осколочные ранения лица и плеча.

Глава областного Минздрава Андрей Иконников сообщил, что в больницах региона лежат 111 пострадавших, 12 из них находятся в реанимации, в том числе один ребенок. По данным Минздрава, за минувшие сутки пострадали 13 человек: 8 проходят лечение амбулаторно, пять - в стационаре, из них двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации детской областной клинической больницы. В случае необходимости его переведут в один из федеральных медицинских центров.