Один человек погиб, 12 пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В результате ударов ВСУ по Белгородской области один человек погиб и двенадцать человек получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

"При целенаправленном ударе (...) в Грайворонском округе погиб мирный житель. (...) Получили ранения 12 человек в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах", - написал он в своем канале в мессенджере Max в воскресенье.

За минувшие сутки зафиксировано 89 атак на регион, сбиты и подавлены 143 беспилотника, добавил Шуваев.

"Противник произвел шесть обстрелов с применением реактивных систем залпового огня. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - сообщил он.