Поиск

Один человек погиб, 12 пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В результате ударов ВСУ по Белгородской области один человек погиб и двенадцать человек получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

"При целенаправленном ударе (...) в Грайворонском округе погиб мирный житель. (...) Получили ранения 12 человек в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах", - написал он в своем канале в мессенджере Max в воскресенье.

За минувшие сутки зафиксировано 89 атак на регион, сбиты и подавлены 143 беспилотника, добавил Шуваев.

"Противник произвел шесть обстрелов с применением реактивных систем залпового огня. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - сообщил он.

Белгородская область Александр Шуваев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ВМФ России сформированы полки беспилотных систем

Тринадцать человек пострадали, один погиб в Ростове-на-Дону из-за непогоды

Минобороны РФ заявило о поражении предприятий по производству беспилотников в Киеве

Спасатели эвакуировали двух альпинистов со склона Эльбруса

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины в Киеве

Российские военные нейтрализовали за ночь 133 украинских БПЛА

Двое альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус, четверых ищут

 Двое альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус, четверых ищут

Почти 30 поездов задерживаются из-за непогоды в Ростовской области

В Кремле назвали позицию Токаева по Украине последовательной

Что произошло за день: суббота, 25 июля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3332 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10745 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов