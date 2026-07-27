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В Кремле назвали агрессивными действиями удар Украины по иранскому судну

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал агрессивными действиями удар Украины по иранскому судну в Каспийском море и заявил, что в Кремле не хотели бы видеть расширение географии этого конфликта.

"Действия агрессивные", - сказал он журналистам, комментируя удар Украины по иранскому судну.

Он напомнил, что Украина также наносила удары по критической энергоинфраструктуре ФРГ, а недавно нанес удар по собственности Казахстана в виде Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"В былые времена это был бы casus belli", - подчеркнул Песков.

"Иран - суверенное государство, весьма решительное в отстаивании своих прав, обладающее соответствующим потенциалом в этом контексте. Посмотрим, как будет развиваться обстановка. Но расширение географии этого конфликта - это, конечно, то, чего не хотелось бы видеть", - добавил он.

КТК Казахстан Иран Дмитрий Песков Украина Германия
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