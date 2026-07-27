В Керчи жильцов поврежденных квартир отселят в ПВР

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Керчи жильцов квартир, которые получили повреждения из-за попадания дрона в многоэтажный дом, переселят в пункт временного размещения, сообщил глава администрации города Иван Кошель.

С 28 июля в городе начнет работать комиссия по оценке ущерба, она и проконсультирует жильцов по оформлению документов для получения компенсации.

Дрон попал в многоэтажку в Керчи днем 27 июля, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Повреждены квартиры на третьем и четвертом этажах.