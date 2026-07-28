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Для Пулково и аэропорта Пскова отменили ограничения

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Пулково отменили ограничения на обслуживание рейсов, сообщила Росавиация.

В течение двух часов аэропорт принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за ограничения использования воздушного пространства. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Также отменены ограничения на полеты в Калининград и из него, которые вводились из-за ограничений использования воздушного пространства в Ленинградской области.

Отменены ограничения и для аэропорта Пскова, которые действовали с 5:48 утра.

Пулково Росавиация Петербург Калининград Псков
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