Кремль не получал запроса от США на организацию разговора Путина и Трампа

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU -США не обращались к России с запросом на организацию телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока запроса о телефонном разговоре нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля отметил, что между Россией и США продолжаются рабочие контакты по украинскому направлению.

Внимание Пескова также обратили на то, что во вторник пройдут переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на прошлой неделе состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. У представителя Кремля поинтересовались, значит ли это, что США вернулись к украинскому урегулированию.

"Американцы не оставляли украинский трек. Для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Понятные и хорошо известные проблемы", - отреагировал пресс-секретарь президента.