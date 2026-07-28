Поиск

Кремль не получал запроса от США на организацию разговора Путина и Трампа

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU -США не обращались к России с запросом на организацию телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока запроса о телефонном разговоре нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля отметил, что между Россией и США продолжаются рабочие контакты по украинскому направлению.

Внимание Пескова также обратили на то, что во вторник пройдут переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на прошлой неделе состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. У представителя Кремля поинтересовались, значит ли это, что США вернулись к украинскому урегулированию.

"Американцы не оставляли украинский трек. Для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Понятные и хорошо известные проблемы", - отреагировал пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков США Украина Владимир Путин Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что решений по помощи Wildberries пока не принималось

 Песков заявил, что решений по помощи Wildberries пока не принималось

Более 86 тыс. га леса горит в Красноярском крае

 Более 86 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Лайнер Astoria Grande временно убрал Сочи из круизного маршрута

 Лайнер Astoria Grande временно убрал Сочи из круизного маршрута

Чистая прибыль головной компании "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составила 78 млрд рублей

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

 Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

 Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

ВТБ ждет нормализации с ликвидностью на рынке, устранения положительного спреда RUONIA к КС

ВТБ рассмотрит участие в приватизации НСПК после завершения оценки компании

В Шебекине 19 человек пострадали от удара БПЛА по автобусу

Александр Бастрыкин: технологии ИИ незаменимы при расследовании дел, но никогда не заменят человека

 Александр Бастрыкин: технологии ИИ незаменимы при расследовании дел, но никогда не заменят человека
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10785 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3358 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов