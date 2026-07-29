Трамп назвал очень хорошими встречи с Нетаньяху и Зеленским

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским прошли хорошо.

"Это была очень хорошая встреча! Очевидно, что было обсуждено много важных тем", - написал Трамп в соцсети Truth Social о встрече с Нетаньяху.

О встрече с Зеленским он также написал, что она прошла "очень хорошо". "Было обсуждено многое", - отметил Трамп.

В свою очередь, премьер Израиля назвал прошедшую встречу "одним из лучших разговоров" с Трампом.

"Это была возможность обменяться идеями, а также скоординировать действия по вопросам, которые важны для безопасности и будущего Израиля", - сказал Нетаньяху, которого цитируют израильские СМИ.

Высокопоставленный чиновник из окружения премьера сообщил Times of Israel вскоре после встречи, что они "говорили обо всех сферах, в первую очередь об Иране".

Тем временем глава публичной дипломатии в канцелярии израильского премьера Ципи Хотовели сообщила израильским СМИ на брифинге во вторник, что вопрос о горе Пикакс, под которой, предположительно, находится иранский ядерный объект, не поднимался.

Хотовели настаивала на том, что "целью Нетаньяху было углубление координации, а не подталкивание президента к тому или иному действию".

"На встрече было достигнуто глубокое понимание того, что мы стремимся к одной и той же цели", - сказала она.

Хотовели отметила, что на встрече не было никакого давления со стороны Трампа, чтобы Израиль продвигался вперед в восстановлении Газы, а также с целью вывода сил ЦАХАЛ из Сирии или Ливана.

Она добавила, что обсуждалась возможность присоединения Саудовской Аравии к соглашениям Авраама.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что встречи Трампа с премьером Нетаньяху и Зеленским во вторник принесли хорошие результаты.

"Президент Трамп завершил встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьером Нетаньяху. Обе встречи были позитивными и продуктивными!" - написала она в соцсети X.