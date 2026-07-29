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Суд незначительно изменил приговор экс-редактору Ura.ru Аллаярову

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы экс-редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, его адвоката, а также гособвинителя на приговор по делу о даче взятки полицейскому, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Приговор (...) изменить, в части разрешения вопроса о конфискации имущества отменить (...). Конфисковать у Аллаярова 120 тыс. рублей - сумму, эквивалентную размеру переданной взятки, обратив указанную сумму в доход государства. В остальной части в отношении Аллаярова приговор - без изменения", - сказала судья.

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Гособвинитель в апелляционной жалобе просил дополнить наказание тем, чтобы взыскать с Аллаярова сумму взятки в 120 тыс. рублей.

Экс-редактор Ura.ru, говоря об апелляционной жалобе прокуратуры, отметил, что произошло недоразумение.

"Деньги государству были переданы по официальным каналам. (...) Не считаю, что есть основания, чтобы повторно с меня эту сумму истребовать, тем более, с учетом того, что мне и так штраф назначили", - заявил он.

Адвокаты в своей апелляционной жалобе просили назначить Аллаярову наказание, не связанное с лишением свободы, не запрещать журналистскую и издательскую деятельность.

Сам журналист также просил не лишать его свободы.

"Приговор (...) считаю неадекватным, несоразмерным содеянному. Вину в совершении преступления, даче взятки, я признал. Сумму взятки государству передал в добровольном порядке еще до вынесения приговора. (...) Попрошу назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы", - отметил экс-редактор Ura.ru.

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Как сообщалось, 21 апреля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Аллаярова виновным по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в 1,2 млн рублей и лишением права заниматься журналистской и издательской деятельностью на срок четыре года. Почти такое же наказание просил назначить гособвинитель.

Позже стороны подали апелляционные жалобы на приговор.

В частности, Аллаяров и его защита просили суд применить к нему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Он признал вину в инкриминируемом преступлении и раскаялся.

По данным следствия, Аллаяров перевел своему дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП N10 УМВД по Екатеринбургу Андрею Карпову, 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок городского УМВД для последующей публикации содержащейся в них информации.

25 ноября 2025 года Верх-Исетский райсуд признал Карпова виновным в превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286) и получении взятки в значительном размере (ч.3 ст.290 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Решение вступило в силу.

Екатеринбург Ura.ru Денис Аллаяров
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