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В Совбезе назвали атаки на Wildberries попыткой дестабилизировать внутреннюю обстановку в РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Удары ВСУ по складам Wildberries рассчитаны на дестабилизацию внутренней обстановки, это оказывает больше психологический и социально-политический эффект, для экономики России это носит ограниченный характер, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.

"Конечно, это терроризм и военное преступление. Кстати, верховный комиссариат ООН по правам человека именно так и трактует события в Котовске и Электростали. Поэтому в случае с Wildberries, как и со всеми преступлениями такого рода, психологический и социально-политический эффект явно доминирует", - сказал Масленников в интервью "Ведомостям".

"Расчет на дестабилизацию внутренней среды через удары по гражданской критической инфраструктуре", - заявил он.

По его словам, экономический ущерб от подобных атак "точечный и скорее символический".

"Это попытка дестабилизации малого бизнеса, который активно работает на маркетплейсах. Селлеры и покупатели теряют товар, сталкиваются с простоем и дополнительными расходами. Нарушение стандартных процессов влечет отказы и сбои по всей цепочке. Все это создает локальные экономические потери", - отметил он.

Масленников сообщил, что для отдельных организаций малого бизнеса такие потери могут быть существенными, "хотя для экономики в целом они носят очень ограниченный характер".

Замсекретаря также сказал, что ВСУ подобными атаками хотят получить медийный эффект. "Крупные пожары, человеческие жертвы, задержки поставок, жалобы продавцов и покупателей формируют резонанс в соцсетях и СМИ, демонстрируют способность Киева бить по гражданским объектам в европейской части России", - заявил Масленников.

Wildberries Александр Масленников Совбез РФ
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