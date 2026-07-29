Пожар на площадке для киносъемок потушен в Тверской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали пожар в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа Тверской области, сообщили в Главном управлении МЧС по региону в среду.

"В 12:26 объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, пожар начался накануне вечером.

Ранее сообщалось о возгорании декораций на площадке для проведения киносъемок. Огонь охватил 30 строений на площади 2 тыс. кв. м. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса. Жертв и пострадавших и нет.

По информации местных СМИ, на площадке проходили съемки фильма "Молодинская битва".