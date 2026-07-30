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Ozon не наблюдает существенных перебоев в работе на фоне ситуации с топливом в РФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Ozon не наблюдает существенных перебоев в работе на фоне обострившейся в июне ситуации на топливном рынке, сообщила компания в четверг в финотчете за II квартал и I полугодие 2026 года.

"В июне 2026 года в России обострилась ситуация с нехваткой предложения на внутреннем топливном рынке, что связано с нарушениями в работе некоторых нефтеперерабатывающих заводов РФ. Несмотря на значимую роль транспортных перевозок в операционной деятельности Ozon, компания не наблюдает существенных перебоев в работе. Мы пристально следим за ситуацией и оперативно принимаем соответствующие меры для оптимизации операционных процессов", - сообщила компания.

В России в 2026 году сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи объемов на АЗС.

Правительство и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации: увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, направлены на рынок ранее накопленные запасы топлива.

С июля Россия начала импорт нефтепродуктов. Также до конца июля действует запрет на экспорт бензина и дизтоплива из РФ, до 30 ноября работает вето на вывоз авиакеросина из страны. Между тем, готовится продление запрета на экспорт бензина до конца текущего года. Запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере восстановления рынка.

На минувшей неделе вице-премьер Александр Новак заявлял о частичной стабилизации на топливном рынке на фоне выхода из ремонтов ряда НПЗ. Однако в некоторых регионах сохраняется сложная ситуация, подчеркивал он.

Ozon Александр Новак
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