В Пензе локализовали пожар в логистическом центре

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Пензе локализовали возгорание в логистическом центре Wildberries-Russ после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"На помощь пензенским пожарным, которые борются с горением логистического центра, прибыл вертолет МЧС России. Он оборудован специальной емкостью для забора воды и доставки ее в очаг пожара. Преимущество воздушного судна в том, что оно способно работать в зонах, недоступных для наземной техники. Благодаря этому удастся существенно ускорить ликвидацию открытого огня. К настоящему моменту пожар удалось локализовать", - написал он.

Ранее Мельниченко сообщал, что площадь возгорания составила 62 тысячи квадратных метров и что пострадали четыре человека.

В Wildberries-Russ уточнили, что один пострадавший находится в больнице, а еще несколько человек получили ссадины и ушибы.