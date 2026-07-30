Пашинян не исключил обращения в арбитраж из-за российской концессии на железные дороги

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Армения должна иметь возможность использовать находящиеся в концессионном управлении у России свои железные дороги так, как считает целесообразным, заявил на брифинге премьер-министр Никол Пашинян.

"Это наша собственность. Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Мы хотим решить вопрос по-дружески. В любом случае, он будет решен. Возникнут разногласия - потом обсудим в арбитраже", - сказал он.

Ранее Пашинян заявлял, что не собирается отказываться от обсуждения вопроса продажи российской концессии на армянские железные дороги.

"Есть факторы, которые вносят определенный нерв в отношения Армении и России. В частности, проблема с железной дорогой. Мы должны использовать этот исторический шанс. Я говорил об этом ранее. Мы не собираемся отказываться от этой повестки и не можем позволить, чтобы наша железная дорога оставалась в качестве металлолома", - заявлял он.

По его словам, дорога имеет большой потенциал транзита.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключённого РЖД и Арменией в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения не против приобретения Казахстаном российской концессии на армянские железные дороги, если будет получено согласие Москвы. Он предлагал российской стороне продать концессию на железные дороги Армении стране, дружественной и России, и Армении, заявив, что российская концессия создает конкурентные потери для Еревана.