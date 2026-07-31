Поиск

В ростовском хуторе от падения обломков БПЛА пострадал ребенок

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Азовском районе Ростовской области в результате падения обломков на частный дом в хуторе Рогожкино пострадал ребенок, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Пострадавший доставлен в больницу.

Также обломки беспилотников нашли в Батайске, туда выехали специалисты. По информации главы региона, серьезных повреждений на земле нет, сотрудники администрации города проведут подомовой обход с целью оценки ущерба.

Ранее сообщалось, что в течение последних суток в Ростовской области силами ПВО в ходе отражения воздушной атаки уничтожено и подавлено полторы сотни БПЛА в городах Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах.

В Гукове после атаки был поврежден многоквартирный дом и пострадали два человека. В доме рухнули межэтажные перекрытия. В Батайске из-за падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина, а в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников загорелась лесопосадка, пожар уже ликвидирован.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 июля 2026 года Военная операция на Украине
Батайск Гуково Ростов-на-Дону Юрий Слюсарь Рогожкино Ростовская область Азовский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Волгограде после атаки БПЛА в завалах нашли погибшую

Минобороны Польши заявило, что 30 июля пространство страны нарушила российская ракета

 Минобороны Польши заявило, что 30 июля пространство страны нарушила российская ракета

Обязательный региональный компонент войдет в школьный курс "Россия - мои горизонты"

 Обязательный региональный компонент войдет в школьный курс "Россия - мои горизонты"

В Нижегородской области задержан подозреваемый в сборе данных о ВПК

DNS считает маловероятной версию внешнего воздействия на склад во Владивостоке

 DNS считает маловероятной версию внешнего воздействия на склад во Владивостоке

Остекление восьми многоэтажек повреждено в Волгоградской области в результате атаки БПЛА

Логистический объект Wildberries в Волгограде загорелся после атаки БПЛА

 Логистический объект Wildberries в Волгограде загорелся после атаки БПЛА

DNS сообщила о возможных задержках доставки товаров из-за пожара на складе во Владивостоке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10848 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3404 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов