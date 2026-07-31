В ростовском хуторе от падения обломков БПЛА пострадал ребенок

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Азовском районе Ростовской области в результате падения обломков на частный дом в хуторе Рогожкино пострадал ребенок, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Пострадавший доставлен в больницу.

Также обломки беспилотников нашли в Батайске, туда выехали специалисты. По информации главы региона, серьезных повреждений на земле нет, сотрудники администрации города проведут подомовой обход с целью оценки ущерба.

Ранее сообщалось, что в течение последних суток в Ростовской области силами ПВО в ходе отражения воздушной атаки уничтожено и подавлено полторы сотни БПЛА в городах Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах.

В Гукове после атаки был поврежден многоквартирный дом и пострадали два человека. В доме рухнули межэтажные перекрытия. В Батайске из-за падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина, а в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников загорелась лесопосадка, пожар уже ликвидирован.