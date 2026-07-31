В Херсонской области в результате последних атак БПЛА ранены трое

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате последних атак БПЛА ранены три жителя Алешек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в сводке за прошедшие сутки.

В результате одного удара дрона в Алешках пострадали женщина 1953 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Еще одна пожилая женщина была ранена при атаке еще одного БПЛА. Все пострадавшие доставлены в Алешкинскую ЦРБ.

Также в сводке сказано о повреждениях в результате последних атак.