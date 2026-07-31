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Критический паводок ожидают в двух тюменских селах

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Паводок в начале августа может прийти в села Тюменской области Покровское (Ярковский округ) и Богандинское (Тюменский округ), сообщило Обь-Иртышское УГМС.

В РоссииРежим ЧС введен из-за паводка в Тюменской областиРежим ЧС введен из-за паводка в Тюменской областиЧитать подробнее

"В связи с увеличением интенсивности роста уровня при смещении волны паводка по водосбору и ожидаемым выпадением осадков в реке Тура в период 3-5 августа у села Покровское ожидается достижение критериев опасного явления "паводок" и увеличение зоны затопления пойменной территории, затопление приусадебных участков", - говорится в сообщении метеорологов.

3-6 августа сильный паводок, согласно прогнозу, придет в расположенное на реке Пышма село Богандинское.

Между тем губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в пятницу, что работает в Ярковском округе в связи с подъемом воды.

Критическая отметка опасного явления по паводку превышена в Тюмени. В регионе ввели режим ЧС.

Тюменская область
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