Водопроводную воду в Тюмени будут очищать от запаха и привкуса аэрацией

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Установки для улучшения качества водопроводной воды за счет насыщения кислородом смонтировали в Тюмени, сообщает губернатор области Александр Моор в пятницу.

"Рассчитываем, что эта мера поможет убрать из водопроводной воды привкус и запах", - написал губернатор в своем канале в Мах.

Он уточнил, что смонтировано уже две установки для насыщения кислородом воды, которая поступает на станцию из реки Туры.

"Думаю, у многих дома есть аквариум, и вы знаете, как устроена в нём система аэрации. Точно такой же принцип мы решили задействовать на водозаборе", - пояснил глава региона.

По его информации, на входе содержание кислорода составляет 0,17 миллиграмма на дециметр кубический, на выходе - 5,5 миллиграмма на дециметр кубический, что практически соответствует норме.

"Эта технология для такого типа водоочистных станций нестандартна, но и ситуация требует нестандартных решений", - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что из-за паводка существенно ухудшилось качество воды в реке Тура, которая является частью бассейна Иртыша. В Тюмени началась бесплатная раздача чистой воды жителям в мобильных пунктах и через колонки.