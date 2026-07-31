Езду на электросамокатах запретят в 27 зонах Ставрополя

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Власти Ставрополя определили общественные пространства, где будет действовать запрет на использование электросамокатов, сообщает пресс-служба администрации города.

Уже определены 27 зон, где движение на электросамокатах будет запрещено, а также порядка 250 мест для организации специализированных парковок. Об этом рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Среди территорий, где предлагается полностью запретить использование такого вида транспорта, наиболее посещаемые общественные пространства города: площадь Ленина, парки "Центральный" и Победы, Крепостная гора, Александровская площадь, площадь Генерала Ермолова, Комсомольское озеро и Пионерский пруд, площадь 200-летия, сквер Героев России, площадь Святого князя Владимира, "Тропа здоровья" в Таманском лесу, мемориал "Холодный родник", а также пешеходная зона проспекта Октябрьской Революции.

После утверждения реестров все зоны запрета будут обозначены дорожными знаками.

В июле в Ставропольском крае ввели административную ответственность за нарушение требований к размещению и использованию средств индивидуальной мобильности. Нарушителям грозят штрафы: физлицам - от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, юрлицам - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. За повторное нарушение физлицо могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, юридическое - до 50 тыс. рублей.