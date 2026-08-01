Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 743 украинских дронов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 743 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Также, как говорится в его сообщении, средствами противовоздушной обороны за это время сбиты 15 управляемых авиационных бомб.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним", - заявило ведомство.

По его данным, за сутки ударам подверглись позиции ВСУ в 152 районах.