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Военные РФ взяли под контроль два села в Харьковской и Запорожской областях

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над селами Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области", - сказано в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области", - говорится в сообщении.

31 июля Минобороны РФ сообщило, что за минувшую неделю под российский контроль перешли 12 населенных пунктов в зоне СВО.

В субботу ведомство заявило, что группировкой "Запад" нанесены удары по ВСУ в районе Грушевки, Нечволодовки, Подлимана, Смородьковки в Харьковской области и Маяков в ДНР, Украина на том направлении за сутки потеряла свыше 210 военных.

Группировкой "Восток" нанесены удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской области, за сутки на том участке Украина потеряла более 365 военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область Запорожская область Ольговка Любицкое
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