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Российская армия за сутки улучшила позиции и заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, "Север" и "Южная" улучшили положение в зоне спецоперации, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, группировки "Север" и "Южная" за сутки улучшили тактическое положение в зоне СВО.

Подразделения группировки "Север" за сутки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Рыжевка и Уланово Сумской области, заявили в Минобороны.

"В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Должанка и Морозовая Долина", - сказано в сообщении.

Потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили более 225 военных, танк, боевую бронированную машину и восемь автомобилей, сообщили в министерстве.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Кондратовка, Краматорск, Николаевка и Славянск в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

"За сутки противник потерял до 150 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, 24 автомобиля и орудие полевой артиллерии", - проинформировало ведомство.

Подразделения группировки "Центр" за сутки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Анновка, Водянское, Грузское, Доброполье и Новогригоровка в ДНР, заявили в Минобороны.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки "Центр" потери ВСУ за сутки составили свыше 340 военных, боевая бронированная машина HMMWV производства США и 11 автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Юльевка Запорожской области. Уничтожено до 40 военнослужащих, 28 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и орудие полевой артиллерии", - сообщили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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