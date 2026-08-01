Контроль РФ над селом Любицкое создает условия продвигаться дальше в Запорожской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Взятие под контроль села Любицкое позволило расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Освобождение Любицкого позволило подразделениям группировки "Восток" расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным министерства, операцию по взятию села провели штурмовые подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки "Восток".

"В ходе продолжительных боев подразделения группировки "Восток" взяли под контроль район обороны противника площадью более 12 квадратных километров. Штурмовые группы последовательно зачистили свыше 500 строений в границах населенного пункта", - заявило Минобороны.

По информации ведомства, в ходе взятия под контроль Любицкого потери ВСУ составили до роты живой силы, 26 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 23 единицы мототехники, 13 наземных роботизированных комплексов и более 60 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга".

Министерство опубликовало кадры боевой работы группировки войск "Восток" в ходе взятия села под контроль.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над селом Любицкое Запорожской области. Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий установили контроль над селом Ольговка Харьковской области, заявило военное ведомство.