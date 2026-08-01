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Три человека ранены при атаке на маршрутное такси в Брянской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке дрона ВСУ на пассажирскую "Газель", ранены три человека.

"Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую "Газель" возле поселка городского типа Погар. Ранен водитель и две пассажирки маршрутки. Всем оказана медицинская помощь в больнице", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Ковальчук сообщал, что за прошедшие сутки над территорией региона уничтожено 107 украинских беспилотников самолетного типа.

Брянская область Егор Ковальчук
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