Три человека ранены при атаке на маршрутное такси в Брянской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке дрона ВСУ на пассажирскую "Газель", ранены три человека.

"Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую "Газель" возле поселка городского типа Погар. Ранен водитель и две пассажирки маршрутки. Всем оказана медицинская помощь в больнице", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Ковальчук сообщал, что за прошедшие сутки над территорией региона уничтожено 107 украинских беспилотников самолетного типа.