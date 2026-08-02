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Травмированного альпиниста из Новосибирска эвакуировали с Эльбруса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали со склона горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии альпиниста из Новосибирска, получившего травму на высоте 5 100 метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в воскресенье.

"В 7:30 поступила информация о том, что на горе Эльбрус незарегистрированный альпинист повредил ногу и просил о помощи. Спасатели МЧС России спустили 22-летнего мужчину на поляну Азау", - говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, от медицинской помощи альпинист отказался.

К работам по эвакуации пострадавшего привлекались сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Эльбрус Кабардино-Балкария МЧС
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