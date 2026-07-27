С Эльбруса эвакуировали тела трех боснийских альпинистов и россиянина

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - С Эльбруса эвакуировали тела трех альпинистов из Боснии и Герцеговины и тело альпиниста из Краснодарского края, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 16:30 поисковые работы на горе Эльбрус завершены. Тела трех погибших иностранных альпинистов и тело альпиниста из Краснодарского края на поляне Азау передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Поисками и эвакуацией тел занимались 11 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели "Кавказ.РФ".

Вечером 25 июля запросила помощь зарегистрированная группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины, которые не смогли самостоятельно спуститься с седловины Эльбруса. Утром 26 июля сотрудники МЧС нашли живыми и спасли двух иностранцев. Остальные пятеро погибли. Тела двоих сняли со склона 26 июля.

26 июля к спасателям обратились участники российской группы восхождения на Эльбрус. Спасатели спустили с высоты 5300 метров альпиниста из Тульской области. Его напарник из Краснодарского края погиб.