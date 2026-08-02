Лихачев заявил, что на ЗАЭС сохраняется неустойчивость схемы внешнего электроснабжения
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на ЗАЭС продолжает сохраняться неустойчивость схемы внешнего электроснабжения, потому что станция получает питание лишь по линии "Ферросплавная-1".
"Особую обеспокоенность продолжает вызывать сохраняющаяся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения станции. В настоящее время ЗАЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Отсутствие второй действующей линии сохраняет повышенные риски для безопасной эксплуатации объекта", - сказал он журналистам в воскресенье.
"Подтверждением этому стал произошедший на текущей неделе инцидент. В результате срабатывания автоматики ЗАЭС 1 августа примерно на один час лишилась внешнего электроснабжения", - добавил глава госкорпорации.
Автоматически были запущены резервные дизель-генераторы, а после восстановления питания по линии "Ферросплавная-1" резервные источники были отключены. "При этом сам факт полной потери внешнего электроснабжения даже на непродолжительное время вновь подтвердил, что эксплуатация станции с единственной действующей линией внешнего питания остается уязвимой", - сказал Лихачев.
По данным госкорпорации, российские специалисты завершили ремонтные работы поврежденной линии "Днепровская" 21 июня.
"Однако из-за бездействия киевского режима на протяжении последних полутора месяцев подсоединение линии так и не произошло", - отметил Лихачев.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").