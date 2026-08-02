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Лихачев заявил, что на ЗАЭС сохраняется неустойчивость схемы внешнего электроснабжения

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на ЗАЭС продолжает сохраняться неустойчивость схемы внешнего электроснабжения, потому что станция получает питание лишь по линии "Ферросплавная-1".

"Особую обеспокоенность продолжает вызывать сохраняющаяся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения станции. В настоящее время ЗАЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Отсутствие второй действующей линии сохраняет повышенные риски для безопасной эксплуатации объекта", - сказал он журналистам в воскресенье.

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"Подтверждением этому стал произошедший на текущей неделе инцидент. В результате срабатывания автоматики ЗАЭС 1 августа примерно на один час лишилась внешнего электроснабжения", - добавил глава госкорпорации.

Автоматически были запущены резервные дизель-генераторы, а после восстановления питания по линии "Ферросплавная-1" резервные источники были отключены. "При этом сам факт полной потери внешнего электроснабжения даже на непродолжительное время вновь подтвердил, что эксплуатация станции с единственной действующей линией внешнего питания остается уязвимой", - сказал Лихачев.

По данным госкорпорации, российские специалисты завершили ремонтные работы поврежденной линии "Днепровская" 21 июня.

"Однако из-за бездействия киевского режима на протяжении последних полутора месяцев подсоединение линии так и не произошло", - отметил Лихачев.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС Росатом Алексей Лихачев
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