Инспекторов МАГАТЭ уведомили о новой атаке ВСУ на ЗАЭС
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на территории Запорожской АЭС, уведомили об атаке ВСУ на территорию станции, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина в воскресенье.
"Да, мы им сообщили", - сказала Яшина.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали галерею, соединяющую энергоблоки станции и предназначенную для перемещения персонала. Детонации не произошло, обошлось без пострадавших.
30 июля ВСУ попытались атаковать беспилотником критически важный объект ЗАЭС - транспортер для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. БПЛА удалось своевременно обезвредить, пострадавших и разрушений нет.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").