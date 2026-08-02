Инспекторов МАГАТЭ уведомили о новой атаке ВСУ на ЗАЭС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на территории Запорожской АЭС, уведомили об атаке ВСУ на территорию станции, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина в воскресенье.

"Да, мы им сообщили", - сказала Яшина.

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали галерею, соединяющую энергоблоки станции и предназначенную для перемещения персонала. Детонации не произошло, обошлось без пострадавших.

30 июля ВСУ попытались атаковать беспилотником критически важный объект ЗАЭС - транспортер для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. БПЛА удалось своевременно обезвредить, пострадавших и разрушений нет.