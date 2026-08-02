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Лихачев сказал, что главными целями ВСУ остаются гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Обстановка в Энергодаре, находящемся под ежедневными обстрелами ВСУ, остается крайне напряженной, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Обстановка в городе остается крайне напряженной. Обстрелы и атаки беспилотников продолжаются ежедневно и еженощно. Главными целями ударов продолжает оставаться гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ", - сказал он журналистам в воскресенье.

По его словам, в городе сохраняются проблемы с энерго- и водоснабжением.

"Электроснабжение осуществляется по графику, однако из-за повреждений инфраструктуры сохраняются трудности с подачей электроэнергии в отдельные районы и жилые дома. В аналогичном режиме организовано и водоснабжение города - вода подается по установленному графику", - добавил глава "Росатома".

По его словам, ударам подверглись пожарно-спасательная часть, гражданский транспорт и жилая застройка. "Продолжают фиксироваться подрывы гражданских автомобилей на дистанционно устанавливаемых минах", - сказал Лихачев.

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатома" сообщил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшее время может посетить Энергодар и Запорожскую АЭС.

Энергодар Росатом Алексей Лихачев
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