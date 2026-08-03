Почти 150 пунктов управления БПЛА ВСУ уничтожено в зоне СВО за сутки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении в течение суток в зоне специальной военной операции 144 пунктов управления беспилотниками украинской армии.

"Вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 27 робототехнических комплексов и три полевых склада боеприпаса противника", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По его данным, расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены управляемая авиационная бомба, 52 беспилотника самолетного типа, четыре барражирующих боеприпаса и 101 тяжелый квадрокоптер ВСУ.

По данным начальника пресс-центра группировки войск "Север" Василия Межевых, в зоне ответственности группировки уничтожены 23 пункта управления БПЛА, 166 дронов, 66 тяжелых боевых дронов R18, три квадроцикла, два микроавтобуса, 10 НРТК ВСУ.

Офицер пресс-центра группировки войск "Восток" Дмитрий Миськов сообщил об уничтожении 38 пунктов управления беспилотной авиацией, 10 станций спутниковой связи Starlink и 52 беспилотников.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 34 антенн связи и БПЛА, 41 наземный робототехнический комплекс. Поражено 25 пунктов управления БПЛА, сбито 22 беспилотника противника", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Южная" Вадим Астафьев.

По его данным, в зоне ответственности группировки средствами ПВО сбито 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 90 тяжелых БПЛА коптерного типа.