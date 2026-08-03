Вода в реке Тура пошла на спад в Тюмени

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды на реке Тура в Тюмени, где наблюдается летний паводок, стал снижаться, сообщает официальный геопортал Тюменской области.

По состоянию на понедельник уровень воды опустился на 1 сантиметр - до 895 см.

Критическая отметка опасного явления для Тюмени - 850 см.

Как сообщалось, в Тюменской области ввели режим ЧС из-за подъема воды, который распространяется на Тюмень и Тюменский округ. Летний паводок вызвали обильные дожди в Свердловской и Тюменской областях.