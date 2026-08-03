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ВС РФ установили контроль над поселком Белый Колодезь и селом Устиновка Харьковской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" установила контроль над поселком Белый Колодезь и селом Устиновка Харьковской области, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка в течение суток нанесла удары по шести украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях.

"ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства", - заявили военные.

Также в ведомстве добавили, что российские военные за сутки нанесли удары по логистическим центрам и используемым ВСУ объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - заявили в ведомстве.

По данным министерства, за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 151 районе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны России Украина Харьковская область
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