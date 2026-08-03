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Белоусов на фоне взятия ВС РФ поселка в Харьковской области сообщил об отступлении ВСУ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ходе боев за поселок Белый Колодезь в Харьковской области понесли потери и отступили на запад, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в понедельник.

"В результате ваших решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на запад", - сказано в поздравительной телеграмме Белоусова, которая опубликована военным ведомством.

Белоусов поздравил командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка со взятием под контроль населенного пункта Белый Колодезь.

Глава военного ведомства отметил, что российские военнослужащие отбрасывают украинские подразделения с занимаемых рубежей.

Ранее Минобороны России заявило, что группировка войск "Север" взяла под контроль поселок Белый Колодезь в Харьковской области.

Андрей Белоусов Минобороны РФ Украина Харьковская область Белый Колодезь
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