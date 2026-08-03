Арестован обвиняемый в попытке теракта у прокуратуры в Пятигорске

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Суд в Ставропольском крае арестовал до 28 сентября гражданина одной из стран Центральной Азии, который, по версии следствия, по заданию сирийских террористов планировал совершить подрыв у здания прокуратуры Пятигорска, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

По версии следствия, обвиняемый, являясь сторонником запрещенной в России международной террористической организации, приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства для подрыва прокуратуры Пятигорска, но довести задуманное до конца не смог, так как был задержан.

ЦОС ФСБ 3 августа сообщил, что в Ставропольском крае пресечен теракт, который планировал гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. Как считает спецслужба, он планировал совершить дистанционный подрыв здания прокуратуры. На него завели дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к совершению теракта).