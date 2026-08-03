В Петербурге проект небоскреба "Лахта Центр 2" получил положительное заключение

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию по строительству многофункционального комплекса "Лахта Центр 2" в Приморском районе Петербурга, говорится в материалах на сайте Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.



Застройщиком выступает АО "Синергия" (Петербург), технический заказчик - АО "Ренконс" (Петербург). Проектную документацию готовили 22 организации.



Проекты двух небоскребов на побережье Финского залива - "Лахта Центр 2" высотой 703 метра и "Лахта Центр 3" высотой 555 метров - "Газпром" представил властям Петербурга в 2021 году. Тогда компания высказывала мнение, что с появлением третьего небоскреба на побережье Финского залива "сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий".



Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории в начале мая 2026 года. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства - 411,6 тысячи и 322,6 тысячи кв. метров соответственно. В зданиях кроме объектов управленческой деятельности разместятся музеи, спортобъекты, в том числе бассейны, места общепита и торговые площади. Максимальные сроки проектирования - 2026 год, строительства небоскребов - 2033 год.



"Лахта Центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс. Его проект предполагает возведение трех высотных зданий. Первая 87-этажная башня "Лахта Центра" высотой 462 метра была введена в 2018 году. Возвести еще две высотки "Лахта Центра" планировалось до 2031 года - соглашение об их строительстве подписали Петербург и АО "Синергия" на ПМЭФ-2024.