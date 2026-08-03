Госдуме предложили разрешить туристам направлять претензии к турагентам

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1306034-8 о возможности обращения туристов к турагентам с претензией к качеству услуг, а также с требованием возместить убытки.

"Претензии туриста и (или) иного заказчика к качеству оказываемых турагентом услуг, не входящих в туристский продукт, а также требования о возмещении убытков, причиненных туристу и (или) иному заказчику действиями турагента, предъявляются турагенту в письменной форме не позднее 20 дней со дня окончания действия договора, заключенного турагентом с туристом и (или) иным заказчиком, и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензий турагентом", - говорится в законопроекте.

Предлагается также определить случаи наступления ответственности каждого субъекта предпринимательской деятельности (туроператора, турагента и третьих лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта) перед туристами.

Так, туроператор должен будет возместить убытки или вред, если туристу не предоставили необходимую информацию о поездке и турпродукте. Но если неверные сведения дал турагент, туроператор за это отвечать не будет. При этом туроператор по-прежнему будет отвечать за качество услуг, которые входят в турпродукт.

"Реализация положений законопроекта будет способствовать повышению доверия граждан к туроператорам и позволит им контролировать исполнение турагентами условий договоров", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.