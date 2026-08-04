Житель белгородского села ранен в результате удара дрона по дому

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Краснояружском районе Белгородской области FPV-дрон ударил по частному дому в селе Сергиевка, есть пострадавший, сообщил оперштаб региона.

"Мужчину со множественными ранениями головы и спины бойцы "Орлана" доставили в Краснояружскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

В Шебекине дрон взорвался на предприятии - повреждены легковой автомобиль и полуприцеп.