В Белгородской области от атак БПЛА пострадали четверо

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В двух муниципалитетах Белгородской области в результате атак БПЛА ранены четверо, сообщил региональный оперштаб.

В Белгородском округе в селе Бессоновка женщина получила осколочное ранение руки из-за взрыва FPV-дрона. Ее доставят на лечение в Белгород.

Второй дрон атаковал парковку предприятия и нанес повреждения трем автомобилям.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка дрон ударил по автомобилю, там трое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают помощь в местной больнице.

В селе Червона Дибровка Шебекинского округа дрон сдетонировал на предприятии - получил повреждения служебный автомобиль.