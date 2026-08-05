В Свердловской и Тюменской областях в реках снижается уровень кислорода при превышении рН

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Свердловской и Тюменской областях исследование воды в реках показало дефицит растворенного в ней кислорода и превышение показателей рН , сообщило Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства. Целью исследования были поиски загрязнения реки Тура.

"Повсеместно на исследуемом участке наблюдается дефицит растворенного в воде кислорода, превышение показателей рН и температуры воды", - говорится в сообщении.

Пробы сделаны на реках Тура, Иртыш и Тобол, в том числе в селе Туринская Слобода и в городе Туринске (Свердловская область) и в границах Тобольска (Тюменская область).

"Продолжаются отборы проб на реках Салда и Тагил в границах муниципального округа Нижняя Салда и Верхнесалдинского муниципального округа (Свердловская область - ИФ), запланирован сплав от Верхотурского муниципального округа (Свердловская область - ИФ) вниз по течению реки Туры, а также исследования реки Ницы", - говорится в сообщении.

Анализ проб проводит Тюменский филиал ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО". "Результаты комплексного исследования будут опубликованы по мере поступления заключения", - отмечается в релизе.

В Тюмени резко ухудшилось качество воды в реке Тура, наблюдается гибель рыбы. В Тюмени и Тюменском округе организовали мобильные пункты для набора чистой воды.