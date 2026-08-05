Пропавший в Иркутской области самолет обнаружен с воздуха

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пропавший в Иркутской области самолет Cessna 182 обнаружен с воздуха в ходе поисково-спасательной операции, сообщили "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре в среду.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что удалось установить связь с экипажем пропавшего самолета.

По его данным, пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо - Иркутск, также попросили передать родителям, что живы и здоровы.

По информации руководителя поисковых работ, начальника Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрия Буданова, летчики находятся в 90 км от Бодайбо.

В настоящее время из аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации.

3 августа самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в место вылета. На борту находились летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

4 августа поиски пропавшего самолета вели два воздушных судна. Работы осложнял туман. 5 августа территорию обследовали три воздушных судна: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 с авиационными спасателями на борту, а также Cessna авиакомпании "Гоставиа".

По данным следствия, аварийный радиомаяк на борту воздушного судна не сработал, сигналы бедствия экипаж не подавал.

Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования.