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Памфилова сообщила Путину о готовности к выборам в сентябре

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, которая доложила главе государства о подготовке к предстоящим выборам в Единый день голосования в сентябре и выразила уверенность, что они пройдут в штатном режиме.

"Основное отличие этой кампании от аналогичной кампании 2021 года по выборам депутатов Государственной думы это то, что мы решаем сложнейшую задачу. Именно сейчас мы проводим выборы в экстремальной ситуации (...) Мы принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом мы обеспечиваем достигнутый прежде высокий уровень открытости и прозрачности. Сочетание безопасности при сохранении открытости и прозрачности", - сказала глава ЦИК.

Она поблагодарила президента за рассмотрение этого вопроса на Совете безопасности и соответствующие поручения, благодаря которым, по ее словам, "очень много сделано для того, чтобы выборы прошли в штатном режиме". Памфилова уточнила, что подготовлены "и резервные помещения, и альтернативные источники питания, прошли тренировки вместе с МЧС, МВД и другими ведомствами".

"Мы надеемся на лучшее, но готовимся в том числе к худшему.(...) Думаю, надеюсь и даже уверена (...), что мы будем готовы", - отметила она.

Путин заявил, что для проведения выборов в первую очередь необходимо желание это сделать. "Те, кто хотят проходить через все демократические процедуры формирования власти, те делают это, несмотря ни на какие угрозы. А те, кто не хотят, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать", - сказал он.

Памфилова выразила уверенность, что "собраться на выборы, отдать свой голос, внести свой скромный вклад в победу - это обязанность".

"Это (проведение выборов - ИФ) требует от всех участников этого процесса и, прежде всего, от людей, которые организуют эти выборы, мужества и ответственного отношения к формированию власти. От легитимности этой власти зависит единство нашего общества", - заключил Путин.

Он также выразил уверенность, что россияне понимают важность участия в выборах. "Уверен, что люди это понимают и откликнутся на это (призыв ЦИК прийти и отдать свой голос - ИФ)", - сказал президент.

Памфилова сообщила, что от 11 участвующих в выборах в Госдуму партий зарегистрировано 3 103 человека, из которых примерно треть - это женщины, две трети - мужчины. "Молодежи много, 21%, это кандидаты до 35 лет, 70% - основная масса - это 35-65 лет и 9% - старше 65 лет. Кандидатский корпус от партий омолодился, хотела бы сказать, он гораздо более молодой, чем прежний", - сказала председатель ЦИК.

В федеральных списках кандидатов от партий 110 человек - участники, ветераны специальной военной операции: от "Единой России" - 52 участника СВО зарегистрировано; партии "Родина" - 12; ЛДПР - 11; "Справедливой России" - тоже 11; КПРФ - 9; "Пенсионеров" - 7; "Коммунистов России" - 3; "Зеленых" -3, "Новых людей " - 2; партии "Яблоко" - 0 и "Партии прямой демократии" - 0.

"То есть, хорошее представительство участников специальной военной операции, и мы, конечно, им уделяем особое внимание", - сказала Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут с 18 по 20 сентября.

Владимир Путин Центризбирком Госдума Элла Памфилова
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