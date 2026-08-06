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Пропавший в Приангарье самолет получил повреждения от удара с сопкой

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пропавший в Иркутской области самолет Cessna 182 получил повреждения от удара с сопкой, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в мессенджере Мах в четверг.

"Машина получила повреждения от удара с сопкой, но люди внутри уцелели", - написал Кобзев.

Как сообщалось, 3 августа самолет Cessna 182 авиакомпании "Гоставиа", занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в место вылета. На борту находились летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

В поисках пропавшего самолета было задействовано несколько воздушных судов. Работы осложняли туман, плохая видимость и низкая облачность.

5 августа экипаж пропавшего самолета вышел на связь. Пилот и летчик-наблюдатель забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты пролетавшему самолету, следовавшему по маршруту Бодайбо - Иркутск. Летчики находились в 90 км от Бодайбо.

6 августа спасенный экипаж пропавшей Cessna был эвакуирован в Бодайбо. У мужчин небольшие ссадины и ушибы, их увезли на осмотр.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По данным следствия, аварийный радиомаяк на борту воздушного судна не сработал, сигналы бедствия экипаж не подавал.

Следствие рассматривает три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования.

Cessna Иркутская область
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