Два человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Два мирных жителя получили ранения во время атак ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В Белгородском округе в селе Бессоновка при взрыве FPV-дрона у мужчины травматическая ампутация обеих стоп, множественные осколочные ранения голеней и предплечья. В тяжёлом состоянии бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, в посёлке Малиновка в результате обстрела мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Пострадавшему оказывают помощь в районной больнице, после чего он будет переведён в больницу в Белгороде.

В посёлке Малиновка в результате детонации FPV-дронов в здании социального объекта выбиты окна.В посёлке Октябрьский от атак дронов повреждены остекление многоквартирного дома, коммерческого объекта и машина.

В посёлке Ракитное дрон ударил по коммерческому объекту, в результате чего повреждено остекление. При атаке второго FPV-дрона в многоквартирном доме разбиты окна.

В Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица при детонации дрона в частном доме пробита кровля. В городе Грайворон FPV-дрон атаковал автомобиль - транспортное средство повреждено. В сёлах Глотово и Почаево вследствие ударов дронов пробиты кровли двух частных домов.

В городе Шебекино дрон сдетонировал во дворе частного дома - повреждены крыша гаража, навес и забор, проинформировал оперштаб.