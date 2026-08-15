Поиск

Два человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Два мирных жителя получили ранения во время атак ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В Белгородском округе в селе Бессоновка при взрыве FPV-дрона у мужчины травматическая ампутация обеих стоп, множественные осколочные ранения голеней и предплечья. В тяжёлом состоянии бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, в посёлке Малиновка в результате обстрела мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Пострадавшему оказывают помощь в районной больнице, после чего он будет переведён в больницу в Белгороде.

В посёлке Малиновка в результате детонации FPV-дронов в здании социального объекта выбиты окна.В посёлке Октябрьский от атак дронов повреждены остекление многоквартирного дома, коммерческого объекта и машина.

В посёлке Ракитное дрон ударил по коммерческому объекту, в результате чего повреждено остекление. При атаке второго FPV-дрона в многоквартирном доме разбиты окна.

В Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица при детонации дрона в частном доме пробита кровля. В городе Грайворон FPV-дрон атаковал автомобиль - транспортное средство повреждено. В сёлах Глотово и Почаево вследствие ударов дронов пробиты кровли двух частных домов.

В городе Шебекино дрон сдетонировал во дворе частного дома - повреждены крыша гаража, навес и забор, проинформировал оперштаб.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 15 августа

В Сочи отложили начало футбольного матча из-за угрозы БПЛА

Путин 18 августа проведет в Кремле переговоры с президентом Республики Союз Мьянма

МИД РФ запросил в США и Турции разъяснения в связи с информацией о планах на поставки оружия Киеву

В Сочи назвали ситуацию с топливом напряженной, но контролируемой

Исполняющим обязанности ректора МГИК назначена Софья Митрофанова

 Исполняющим обязанности ректора МГИК назначена Софья Митрофанова

В Крыму расширили льготную ставку аренды госимущества на самозанятых и физлиц

 В Крыму расширили льготную ставку аренды госимущества на самозанятых и физлиц
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11178 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3515 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов