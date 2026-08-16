Cемь человек пострадали в опрокинувшемся автобусе в Пермском крае

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус опрокинулся в городе Березники (Пермский край), сообщил глава города Алексей Казаченко.

"В травматологическое отделение 1-го корпуса краевой больницы Вагнера доставлены семь пострадавших - двое детей и пятеро взрослых. После осмотра врачей они отправлены на амбулаторное лечение", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Краевое управления СКР в своем телеграм-канале сообщает, что днем в воскресенье водитель автобуса, следовавшего по маршруту "Березники - Усолье", нарушил скоростной режим, не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).