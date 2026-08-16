Сухая растительность загорелась на горе в Крыму на площади 70 га

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание сухой растительности на горе Тепе-Оба (Феодосия, Крым) на площади в 70 га, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике в воскресенье.

Из них 25 га относятся к лесному фонду.

Пожарные и волонтеры тушат огонь ранцевыми огнетушителями, привлечены тракторы для опашки территории. Воду в труднодоступные места доставляют на мотоциклах, информирует пресс-служба.

К ликвидации возгорания привлечено более 330 человек и 80 единиц техники.