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В Генштабе России подчеркнули, что призывников не направят в зону СВО

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новобранцев, которых призовут на срочную службу (1 год) этой осенью, не будут направлять в зону специальной военной операции, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.

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"Я в очередной раз хочу подчеркнуть: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут", - заявил он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"В настоящее время соединения и воинские части, выполняющие задачи специальной военной операции, комплектуются гражданами, заключившими контракт на прохождение военной службы", - сказал Бурдинский.

"Военнослужащие по призыву, срок службы которых истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к месту проживания", - заявил он.

Бурдинский добавил, что граждане, подлежащие призыву, могут вступать в добровольческие формирования, но только если в отношении них отсутствует решение о призыве на военную или направлении на альтернативную гражданскую службу.

"При этом на период пребывания в добровольческих формированиях они имеют право на отсрочку. Такая отсрочка предоставляется без личной явки - на основании документов, содержащихся в личном деле призывника, и справки из воинской части о фактическом пребывании в добровольческом формировании с указанием даты окончания контракта", - уточнил он.

"Граждане, которые не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях или выполняли задачи при проведении контртеррористических операций, освобождаются от призыва на военную службу", - заявил Бурдинский.

"Сегодня немало молодых людей из числа призывников поступают на военную службу по контракту, в том числе и для участия в специальной военной операции", - заключил представитель Генштаба.

Генштаб РФ призывники СВО
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