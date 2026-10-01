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Генштаб РФ заявил, что в рамках осенней кампании призовут около 120 тыс. человек

Отправка пополнения в войска начнется 10 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Отправка в войска порядка 120 тыс. призывников запланирована в рамках осеннего периода, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

"В октябре-декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву", - сказал Бурдинский в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда", опубликованном в четверг.

По его словам, отправка призывников к месту прохождения военной службы начнется с 10 октября.

"Здесь есть исключения. В отдельных районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, отправка пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Кроме того, отправка граждан, проживающих в сельской местности и непосредственно занятых на посевных и уборочных работах, начнется 15 октября", - сообщил Бурдинский.

"Напомню, что в рамках реализации указа президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года необходимо призвать на военную службу и направить в войска 261 тысячу человек", - сказал он.

Бурдинский отметил, что для выполнения этой задачи сформировано более 2,5 тыс. призывных комиссий, 26 тыс. врачей-специалистов и медицинских работников задействованы в медицинском освидетельствовании призывников.

Он также сообщил, что в связи с круглогодичным призывом часть новобранцев ждут только отправки к месту прохождения службы. "Таких призывников уже десятки тысяч, и они в ближайшее время будут оповещены о необходимости явки в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы", - заявил Бурдинский.

Он добавил, что если у еще не отправленного в войска призывника возникли обстоятельства, препятствующие прохождению службы, то решение о призыве можно отменить.

"Законодательно предусмотрено, что гражданин, в отношении которого принято решение о призыве, может сообщить в военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете, о возникновении оснований для его отмены и при необходимости принятия иного решения из числа предусмотренных федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". К таким обстоятельствам относятся, например, проблемы со здоровьем или рождение в семье двух и более детей", - сообщил Бурдинский.

"В течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения гражданина соответствующие материалы для рассмотрения направляются военным комиссариатом в призывную комиссию субъекта Российской Федерации, которая имеет право отменить такое решение и при необходимости принять иное", - утончил он.

29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении призыва на военную службу с января по 31 декабря 2026 года, всего будут призваны 261 тыс. человек.

Как сообщали тогда в Минобороны РФ, отправка новобранцев в войска, как и прежде, будет осуществляться два раза в год. Сообщалось, что в течение календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий.

15 июля министерство обороны России заявило, что в рамках весенней призывной кампании в ВС РФ направлены 141 тыс. человек.

Генштаб РФ осенний призыв
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